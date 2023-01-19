الإعلام العبري يزعم تسلل فلسطينيين في نتانيا والاحتلال يدفع بقوات كبيرة للبحث عنهم

زعم مراسل القناة 14 العبرية اليوم الخميس 19/1/2023 ، ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة من شرطة الاحتلال لمدينة نتانيا بعد وصول معلومات عن تسلل فلسطينيين اثنين.

شرطة الاحتلال، اعلنت عن اعتقالها فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، في الداخل المحتل بزعم الاشتباه بتخطيطهما لتنفيذ عملية.

وبحسب موقع واللا العبري، فإن الشابين اعتقلا قرب سوق نتانيا، مشيرًا إلى أنهما دخلا بدون تصاريح عمل وتم نقلهما لمزيد من التحقيق.

وقالت القناة ال14 ان الفلسطينيين يعتزما تنفيذ عملية استشهادية ، ولم تتضح المعلومات بعد حول حقيقة دخول فلسطينيين للمنطقة ، وخاصة ان المعلومات وفقا لمصادر اسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" نفذت عملية اغتيال جبانه طالت القائد الميداني في سرايا القدس كتيبة جنين أدهم جبارين خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.