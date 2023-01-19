بث مباشر مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25، يستقبل استاد البصرة في العراق الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 19 يناير 2023، مباراة نهائي كأس الخليج 25 بين منتخبي العراق وعُمان، حيث تنقل المباراة عدة قنوات من بينها KSA Sports 1 HD، و Alsharqiya، و Oman Sport HD، بينما يتكفل عدة معلقين في التعليق على نهائي كأس الخليج 25، الذي يقام على الأراضي العراقية وسط تنظيم أبهر الجميع، من بينهم فارس عوض وخالدي الحدي، وعائد العصيمي، حيث تتوق الجماهير الخليجية لمرور السويعات المتبقة على انطلاق المباراة من أجل مشاهدة أهم مباراة في بطولة خليجي 25، ونحن بدورنا سنضيف رابط، بث مباشر مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25 الذي يلعب مساء اليوم، من أجل متعة الجماهير الكروية.

مشاهدة نهائي كأس الخليج 25 بث مباشر

بث مباشر مباراة العراق وعمان في نهائي كأس الخليج 2023، تأهل منتخبا العراق وسلطنة عمان إلى نهائي كأس خليجي 25 بعد أن تخطيا المنتخب القطري والبحريني على الترتيب في دور نصف نهائي كأس الخليجي 25، إذ يبحث العراق في هذه المباراة عن لقبه الغائب منذ 1998، بينما يهدف المنتخب العُماني إلى تعزيز ألقابه من ذات البطولة التي كان آخرها عام 2018، لا يبحث عشاق كرة القدم الخليجية الآن عن، مشاهدة نهائي كأس الخليج 25 بث مباشر، وهو بث ستوفر لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عبر موقعها الالكتروني.

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مباراة نهائي كأس خليجي 25 بث مباشر

بث مباشر مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25، يحتضن ملعب البصر في العراق نهائي كأس الخليج 25، بين العراق وعمان، حيث تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي كأس خليجي 25 على حساب المنتخب القطري بهدف دون رد، ويبحث اليوم عن لقبه الأول منذ 25 عاماً واللقب الرابع من خليجي في تاريخه، بينما وفي المقابل، يبحث المنتخب العماني عن التتويج بلقبه التاريخي الثالث، بعدما حصده مرتين عامي 2009 و2018، فهو مرشح كبير للظفر باللقب نظرا لأدائه الممتع في البطولة، وهو ما يدفع فريق العمل لنشر، مباراة نهائي كأس خليجي 25 بث مباشر.

🇮🇶 العراق 🆚 عُمان 🇴🇲

📅 الخميس 19 يناير

⏰ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟️ استاد البصرة الدولي

🏆 نهائي #خليجي_زين25



لم يتبقى الكثير، مُتعة مرتقبة تنتظرنا 🤩 pic.twitter.com/UkImQvkqBb — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 18, 2023

5 ألقاب في ملعب البصرة الدولي غدًا 🏆



📊 حصيلة مشوار طرفي النهائي حتى نهاية خليجي 24



لقاء من أجل كتابة التاريخ، من يُسجل اسمه بأحرف من ذهب ✨#خليجي_زين25 pic.twitter.com/uVL2qs05p8 — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 18, 2023

ساعة الحسم تقترب 🤩



من يتوج بطلًا لـ #خليجي_زين25؟ pic.twitter.com/PyuIXu8Jzg — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 18, 2023

مشاهدة مباراة العراق وعمان اليوم بث مباشر

بث مباشر مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25، ولأهمية المباراة فإنها ستنقل عبر قنوات بين سبورت وقناة الكأس القطرية، وقناة عمان الرياضية، وقناة الكويت الرياضية، والقناة الرياضية العراقية، إضافة إلى العديد من القنوات الرياضية من مختلف الدول الخليجية، لذا فإن، مشاهدة مباراة العراق وعمان اليوم بث مباشر، هي أولوية لعشاق كرة القدم الخليجية والعربية أيضا، حيث سنرفق لكم أيضا خلال هذه المقالة، رابط موقع يلا شوت الرياضي، لمشاهدة مباراة نهائي كأس خليجي 25 بين قطر وعمان بث مباشر.