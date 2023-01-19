اعتقالات في الضفة جلها من الخليل وجنين بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الخميس 19/1/2023 ، بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

مراسلنا في الخليل أكد اعتقال سبعة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم صحفي وخاصة بعد داهمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت الصحفي عبد المحسن شلالدة، ومحمد علي أبو طبيخ ونجله علي، وعيسى أحمد حسين شلالدة ونجلة إبراهيم، وفتشت منازلهم .

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، واعتقلت الأسيرين المحررين كرم يوسف اخليل (27 عاما)، وأمين عماد اصليبي(21 عاما) بعد تفتيش منزليهما .

وداهمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس واعتقلت الأسير المحرر عزمي حسين بني عودة (47 عاما)، والشاب صدام محمد بشارات (22 عاما)، بعد مداهمة منزليهما.

وفيما يلي بعد أسماء المعتقلين التي تم التعرف عليها:

١. مالك استيتي- مخيم جنين

٢. حسن الزغل- مخيم جنين

٣. أوس أبو زينة- مخيم جنين

٤. هاني أبو زينة- مخيم جنين

٥. الصحفي عبد المحسن شلالدة- سعير شرق الخليل

٦. أمين الصليبي- بيت أمر شمال الخليل

٧. وجدي سامر البدن- تقوع شرق بيت لحم

٨. صدام سعيد شواهين- طمون قرب طوباس

٩. المحرر عزمي بني عودة- طمون