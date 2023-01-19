ماذا قالت والدة ماهر يونس فور الإفراج عن نجلها بعد 40 عاماً ..وأول عمل قام به

قالت والدة الأسير ماهر يونس بعد الإفراج عن نجلها بعد 40 عاماً:"إن نجلها أول عمل قام به هو الذهاب للمقابر وزيارة ضريح والده".

وقالت والدة الأسير خلال تصريحات لها:" كل بلدة عارة متواجدة في منزلنا وإنا بمجرد أن أُطلق سراح ابني فقد نسيت أنه قد كان مسجوناً".

وتابعت أم ماهر : نحن نستقبل مولوداً جديداً، متمنيةً أن تعيش كافة أمهات الأسرى الفرحة التي عاشتها والدة الأسير ماهر يونس وأن يتم الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال .





وأفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 19 يناير 2023، عن الأسير ماهر يونس من بلدة عارة بالداخل المحتل بعد أربعين عاماً قضاها في سجون الاحتلال.

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير ماهر يونس بعد أن قضى 40 عاماً متنقلا بين سجون وزنازين الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت مصادر محلية، بأن الأسير المحرر ماهر يونس متوجهاً إلى بيته رفقة شقيقه بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وكان وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرفة إيتمار بن غفير، قد حذّر من احتفالات استقبال الأسير ماهر يونس، حيث نشر قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمنع أي محاولة لتنظيم احتفالات بتحرره من الأسر.

فيديو يوثق لحظة الإفراج عنه: