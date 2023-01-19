خلال اقتحام مخيم جنين

بالفيديو والصور وسط اشتباكات عنيفة.. شهيـــدان برصاص الاحتلال بينهم القيادي في كتيبة جنين "أدهم جبارين"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:48 ص
19 يناير 2023
الشهيدان ادهم جبارين وجواد بواقتة
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استشهد مواطنان، فجر اليوم الخميس 19-1-2023، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد كل من القيادي في كتيبة جنين أدهم جبارين (26) عاماً، والشهيد المدرس جواد بواقتة (57) عاماً برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحاها لمخيم جنين.

وكانت اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين ومحيطه، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين وقوات الاحتلال.

وبدورها قالت سرايا القدس- كتيبة جنين :"مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويستهدفون قوة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة  ومباشرة من الرصاص".

وأضافت كتيبة جنين في تصريحات مقتضبة :"مجاهدونا يتمكنون من تفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال ويعطبون آلية ويلحقون أضرار بألية أخرى بشكل مباشر".

وتابعت :" بعون الله وتوفيقه تمكنا من استهداف قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقق إصابات مباشرة.

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