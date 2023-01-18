سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-1-2023 ، وضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة في هذه المقالة التي تتحدث عن أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء وجاءت هذه المقالة التي عدها الفريق عن هذا الموضوع الاقتصادي بعد أن لاحظنا وجود عمليات بحث واسعة على جوجل الشهير التي تجاوزت أكثر من نصف مليون عملية وفي الأيام الماضية القريبة قد حدث انهيار في سعر الدولار ويترتب على جميع الزائرين النحو التالي :

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-1-2023

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه فقد سجل نحو 29.5 للشراء، 29.6 للبيع ، وفي بنك المصرف المتحد فقد سجل سعر الصرف في بداية التعاملات اليوم عند 29.48 جنيه للشراء و58. 29 للبيع.

وفي أخر تحديث فقد سجل في بنك الإسكندرية فقد جاء سعر الدولار عند مستوى 29.53 جنيه للشراء و29.63 للبيع.

وفي في البنك الأهلي فقد جاء سعر 29.43 جنيه للشراء 29.53 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر عند مستوى 29.43 جنيه للشراء 29.53 جنيه للبيع.

وعند مستوى .30.3 جنيه للشراء 30.4 جنيه للبيع، وذلك في بنك الإسكان والتعمير، أما في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك

كما ونواصل معكم تقديم كافة المعلومات بخصوص هذا الامر ، إذ أنه يأتي في بداية التعاملات سعر 29.53 جنيه للشراء، 63. 29 جنيه للبيع في البنوك الخاصة.

سعر الدولار في السوق السوداء بمصر

ونقدم لكم في هذه الفقرة أيضا سعر الدولار في مصر بالسوق السوداء حيث وصل عند 32.30 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 2,006 شراء 2,029

عيار 22 بيع 1,839 شراء 1,860

عيار 21 بيع 1,755 شراء 1,775

عيار 18 بيع 1,504 شراء 1,521

عيار 14 بيع 1,170 شراء 1,183

عيار 12 بيع 1,003 شراء 1,014

الاونصة بيع 62,378 شراء 63,089

الجنيه الذهب بيع 14,040 شراء 14,200

الكيلو بيع 2,005,714 شراء 2,028,571

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-1-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .