وزير الأقاف يعلن عن موعد بدء التسجيل لموسم الحج 2023 في فلسطين

كشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري عن موعد التسجيل لموسم الحج 2023 في فلسطين.

و أوضح البكري أن التسجيل لموسم الحج سيكون مع بداية شهر رمضان القادم.

و لفت الى أن عدد الحجاج من الضفة الغربية وقطاع غزة لموسم الحج 2023 في فلسطين سيكون كما هو في الأعوام السابقة أي ما قبل عام 2019، حيث أن عدد الحجاج المتعارف عليه هو 6600 حاج وحاجة.

و فيما يتعلق بمكرمة الشهداء والأسرى، اعرب البكري عن أمله في إحراز تقدم في هذا الملف، وأن يكون هناك تجاوب من الملكة العربية السعودية بخصوصه.

و أشار الى أن الجولة الأخيرة في السعودية تطرقت إلى بروتوكول موسم الحج في ظل التسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لموسم الحج 2023.