انعقاد مؤتمر "غزة رمز المقاومة" في طهران بمشاركة فصائل المقاومة

احتضنت العاصمةُ الإيرانية طهران المؤتمرَ الدولي الحادي عشر "غزة رمز المقاومة" إحياءً للذكرى السنوية للعدوان على غزة عام 2008 بمشاركة مسؤولين وجمعٍ من الشخصياتِ وممثلين عن فصائل المقاومة.

احتضنت العاصمةُ طهران المؤتمرَ الدولي الحادي عشر "غزة رمز المقاومة" إحياءً للذكرى السنوية للعدوان على غزة عام 2008 بمشاركة مسؤولين وجمعٍ من الشخصياتِ وممثلين عن فصائل المقاومة.

وأكد المتحدثون في المؤتمر أن القضيةَ الفلسطينية لا تزال القضية ُالجامعة للأمة الاسلامية، وهي جديرة ٌبأخذ مكانتها الطبيعية لما لها من دور في توحيد هذه الامة في ظل ما تشهده من تمزق وتفتت.

ويؤكد تنظيم المؤتمر في طهران مجدداً ان الجمهوريةَ الاسلامية ماضيةٌ في دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته لتحرير ارضه ومقدساته رغم الضغوطات والتهديدات وتخاذل بعض دول المنطقة.

هذا وتخلل المؤتمر رفع الستار عن مجموعة كتب علمية تحمل عنوان فقه المقاومة.