طقس فلسطين: اجواء صافية و مشمسة حتى الأسبوع القادم

توقع موقع طقس فلسطين ان يكون الجو غداً الخميس غائماً قليلاً، و لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو المستقر والمشمس بالعموم هو المسيطرة على البلاد مع جو بارد الى شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل. بينما تسود أجواء مائلة للدفء في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص. الرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات مما يعطي إحساس بالبرودة في المناطق المكشوفة وفي مناطق الظل.

و يبقى الجو مشمساً الى غائم جزئياً في ساعات النهار يوم الجمعة، وتسود الأجواء الباردة في ساعات الصباح والمساء والليل مع عودة الرياح الشرقية الجافة والمزعجة. وتسود أجواء دافئة نسبياً في فترة الظهيرة وتحت أشعة الشمس تحديداً. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما السبت، فتسود خلال النهار أجواء غائمة جزئياً دون أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل في ساعات النهار. مع جو مائل للدفيء حتى في الجبال فما بالكم بالمناطق المنخفضة والغورية والساحلية والسهلية. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية.

يوم الأحد يبقى الجو صافياً، و لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة . بحيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية ويبقى الجو جافاً ومستقراً ومشمساً وبارداً في ساعات الصباح والمساء والليل . لكن الأجواء ستصبح دافئة نسبياً فترة الظهيرة . الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية. والله تعالى أعلى وأعلم.