محكمة أردنية تقضي بدفع سفارة الاحتلال 500 ألف دولار تعويض لمواطن أردني

قضت محكمة أردنية بدفع سفارة الاحتلال في عمان 500 ألف دولار لسائق أثاث أردني قتل برصاص حارس أطلق عليه النار وقتل أردنيين في حادث وقع عام 2017.

و أفادت وسائل اعلام أردنية بأن المواطن الأردني ماهر فارس إبراهيم رفع دعوى قضائية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان عن أضرار مادية و أدبية ، ومكافآت تعطل عن العمل لفترة من الزمن ، وتعويضات عن عجز بنسبة 80 في المئة.

وجاء في ملخص الدعوى أن "ماهر كان يعمل في السفارة عندما أطلق عناصر الأمن الإسرائيلي ، في 24 يوليو / تموز ، عدة أعيرة نارية ، مما أدى إلى مقتل محمد الجواودة، وبشار الحمارنة، وإصابة الشاب ماهر إبراهيم”.

وكان حارس أمن إسرائيلي يدعى زئيف، قتل الأردنيَين، وأصاب الثالث، إثر إشكال وقع داخل مجمّع السفارة، علما بأن السلطات الأردنية كانت قد سمحت للحارس بمغادرة الأردن بعد التحقيق معه.