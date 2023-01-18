دمشق: وفد من الجهاد يلتقي منسق الملف الفلسطيني في جمعية الوفاق البحرينية

التقى وفدا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 18/1/2023م، في العاصمة السورية دمشق؛ منسق الملف الفلسطيني في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية أ. إبراهيم المدهون،

ومثل وفد الجهاد الإسلامي كلا من؛ أ.إسماعيل السنداوي "أبو مجاهد" ممثل الجــهاد الإســـلامي في سوريا. وأ.ابراهيم موعد مسؤول مكتب العلاقات.

وأكَّد الطرفان على أن الشعوب العربية تدعم القضية الفلسطينية وخاصة الشعب البحريني وذلك في ظل تطبيع الأنظمة العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، ضرورة تعزيز التعاون بين المقاومة الفلسطينية والشعب العربي في الخليج العربي

وفي كلمة له، شدد إسماعيل السنداوي على تمسك حركة الجهاد الإسلامي بثوابتها واعتبار "إسرائيل" وأمريكا أعداء الأمة، مؤكداً ضرورة دعم المقاومة في فلسطين ماديا ومعنويا.

من جانبه، أكد المدهون على أن الشعوب العربية خلاقة، وبأنّ التفاف الجماهير العربية حول قضية فلسطين كان جليّا في مونديال قطر، لكن الشعوب العربية بحاجة إلى حاكم صالح يقودها.

وأضاف:" من الوهم اعتقاد بعض الأنظمة العربية أنّ التقرب من كيان الاحتلال الإسرائيلي سيؤسس للعديد من الامتيازات لهذه الدول" .