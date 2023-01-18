يلتقي فريق ميلان، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره فريق إنتر ميلان في مباراة كأس السوبر الإيطالي على ملعب "الملك فهد الدولي" في المملكة العربية السعودية.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، باستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

واعتمد ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان تشكيل الروسينيري لمواجهة غريمه التقليدي فريق إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري.

تشيكل مباراة ميلان وانتر ميلان

ومن المتوقع أن يدخل فريق ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

في حرسة المرمى: تاتا روسانو.

خط الدفاع: ثيو - كايير -توموري – كالابريا.

خط الوسط: تونالي - بن ناصر – ساليمايكرس.

خط الهجوم: لياو - دياز - جيرو.





تشكيل مباراة ميلان وإنتر ميلان المتوقع بالسوبر الإيطالي

وعلى الجانب الأخر فقد استقر سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ميلان في إطار منافسات نهائي كأس السوبر الإيطالي.

يتوقع أن يخوض إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان.

خط الوسط: جاجليارديني، كالهانوغلو، مخيتاريان.

خط الهجوم: ديماركو، دجيكو، لاوتارو.