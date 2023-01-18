الأسير أحمد بسيسي يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

يدخل الأسير أحمد بسيسي (43 عامًا) من بلدة رامين/ طولكرم، اليوم الأربعاء18/1/2023م، عامه ال20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004.

في بيان صحفي، ذكر نادي الأسير أنّ الأسير بسيسي تعرض للمطاردة، والتي استمرت نحو ثلاث سنوات، كما واجه تحقيقًا قاسيًا عقب اعتقاله.

وبين النادي في بيانه، أن الاحتلال حكم على الأسير بسيسي بالسّجن لمدة 25 عامًا.

يذكر أن الأسير بسيسي متزوج وله ابن وحيد، وهو عبد الرحمن وهو شقيق القائد الأسير زيد بسيسي المعتقل منذ عام 2001، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، وخلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته، وحصل على البكالوريوس، وهو أحد الأسرى الذين واجهوا العزل الانفرادي بعد عملية "نفق الحرية" البطولية.