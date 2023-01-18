وزير الدفاع الألماني يعترف: نشارك بشكل غير مباشر في القتال في أوكرانيا

اعترف بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني الجديد، اليوم الأربعاء18/1/2023م، أن بلاده تشارك بشكل غير مباشر في القتال الدائر في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني في حديث لمجلة "شبيغل":" تمثل وزارة الدفاع تحديا جديا حتى في الفترة السلمية المدنية، وفي الفترة التي تشارك فيها جمهورية ألمانيا الاتحادية في الحرب ولو بشكل غير مباشر".

ولفت إلى أن وزارته يتوجب علىها التكيف مع الوضع الجدي المترتب بسبب النزاع في أوكرانيا.

يذكر أن ألمانيا، تقوم بتزويد أوكرانيا بالدعم العسكري بشكل نشيط: على سبيل المثال، أعلن البيت الأبيض في يناير أن ألمانيا ستنقل مركبات مشاة قتالية من طراز Marder وبطارية من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا. كما سيتم تدريب عسكريين من الجيش الأوكراني في أراضي ألمانيا.