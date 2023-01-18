ريال مدريد يتحرك مرة أخرى تجاه مبابي

كشفت تقارير صحفية رياضية، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد الإسباني يحاول مجدداً التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بعد إعلان الريال إغلاق الملف.

وأكدت صحيفة "ذا أثليتك" أن قصة مبابي مع ريال مدريد لم تنته بعد، وهناك رغبة داخل قلعة سانتياجو برنابيو في التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

وقالت الصحيفة "ريال مدريد يحافظ على خطوط الاتصال مع ممثلي مبابي باستمرار، وبالفعل بدأ التحرك مرة أخرى بعد مونديال قطر"، لافتة إلى أن ممثلي مبابي رفضوا الإجابة على تساؤلات الصحافة.

وبالتزامن مع ما نشرته الصحيفة ، قال مصدر داخل فريق ريال مدريد:" إن انضمام مبابي لريال مدريد لم يحدث أي جديد في ملفه منذ الصيف الماضي".

وحاول الريال، الحصول على مبابي في 2017 من موناكو، لكنه غادر إلى باريس، وكان اللاعب قريبا من الانتقال للميرنجي في صيف 2022، قبل البقاء في حديقة الأمراء.