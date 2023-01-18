عائلة الديب تتبرع بقرنيتي ابنها الشهيد عصام

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، أن عائلة الديب بادرت بالتبرع بقرنيتي ابنها الشهيد:عصام حمدي الديب، وفق تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

وزارة الصحة بغزة||

الاربعاء 18/1/2023

💫استباقا للخيرات واستمرارا لحملة #ومن احياها

🔸بادرت عائلة الشهيد /عصام حمدي الديب 25 عاما من سكان الشجاعية بمدينة غزة بالتبرع بقرنيتي ابنهم الشهيد ليحيا بهذه الصدقة الجارية في عيون اثنين ممن حرموا نعمة الابصار ويعيد بقرنيتيه الامل لهما من جديد.

رحم الله الشهيد واجزل له ولذويه الاجر والثواب