بالصور شاهد| البدء بإزالة بعض المنازل ضمن الخطة الحكومية لمنطقة عنق الزجاجة بمخيم الشاطئ

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شاهد| البدء بإزالة بعض المنازل ضمن الخطة الحكومية لمنطقة عنق الزجاجة بمخيم الشاطئ
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:55 م
18 يناير 2023
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