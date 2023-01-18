بالصور شاهد| البدء بإزالة بعض المنازل ضمن الخطة الحكومية لمنطقة عنق الزجاجة بمخيم الشاطئ

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:55 م
18 يناير 2023
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (5).JPG
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ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (17).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (16).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (15).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (13).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (14).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (12).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (11).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (10).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (9).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (8).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (7).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (6).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (5).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (4).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (3).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (2).JPG
ازلة منازل مخيم الشاطئ عنق الزجاجة (1).JPG
 

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