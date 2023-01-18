الأردن: مجلس النواب يفصل نائباً بتهمة الإساءة لدولة عربية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:49 م
18 يناير 2023
محمد عنان الفايز.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

 صوّت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء 18/1/2023، بفصل العضو محمد عناد الفايز، على خلفية رسالة وجهها إلى السعودية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فإن 92 عضواً من أصل 110 حضروا جلسة التصويت، أيدوا قرار اللجنة القانونية (تابعة للمجلس) بفصل الفايز.
وكان مجلس النواب قد أجّل مناقشة موضوع الفايز أكثر من مرة، قبل أن يعقد الأربعاء جلسة مغلقة، ويصدر قرار الفصل.
ويأتي قرار الفصل بحق الفايز بعد “إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة.

 

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات