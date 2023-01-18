الكحلوت توضح مستجدات من تلقوا الـ100 دولار من مستفيدي الشؤون وعمال الداخل

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، اليوم الأربعاء 18 يناير 2023: أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة لم تبلغهم حتى اللحظة بتجديد المنحة القطرية 100 دولار للعام 2023، مبينةً أن اللجنة القطرية هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالتصريح بشأن مستجدات المنحة القطرية التي تُصرف للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضحت الكحلوت في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ نحو 8000 شخص من مستفيدي الشؤون الاجتماعية تلقُوا المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر ديسمبر 2022، منوهةً إلى أن تلك الأسماء ليست مدرجة حديثاً ضمن كشوفات المنحة القطرية، بل مدرجون ضمن 36 ألف اسم منذ نحو 4 سنوات، وتلقوا المنحة القطرية لـ 7 مرات متتالية عام 2019.

وأشارت إلى أن الـ 8000 سيستفيدون من المنحة القطرية لمرة واحدة، على أن تستفيد أسماء أخرى من مستفيدي الشؤون من الدفعات القادمة حال تجديد المنحة القطرية، حتى يستفيد الـ 36 ألف اسم من مستفيدي الشؤون الاجتماعية المدرجين على كشوفات المنحة منذ 4 سنوات، مستدركة: "التجديد لهذه الأسماء يكون بقرار من المانح، الآن الصرف لمرة واحدة فقط".

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، بأن المنحة القطرية 100 دولار ستعود لكل شخص كان اسمه مدرج ضمن كشوفات المنحة، ولم يعد يستفيد من تصريح العمل في الداخل المحتل.

وقالت: "لا يوجد إضافة أسماء جديدة على كشوفات المنحة القطرية، ولا معلومات عن لدينا عن تجديد المنحة القطرية لعام 2023، اللجنة القطرية هي الجهة المخولة في الحديث عن تجديد المنحة القطرية".