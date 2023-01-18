أين جاءت فلسطين بين الدول العربية من ناحية أسعار الانترنت ؟

احتلت فلسطين المركز الـ13 على مستوى الدول العربية في قائمة أسعار الإنترنت وفقا لتقرير متخصص بمتابعة سرعة الانترنت في العالم .

وبين التقرير أن الجزائر احتلت المركز الأول بين الدول العربية من ناحية رخص أسعار الانترنت

حيث بلغ الغيغابايت الواحد حوالي 0.48 ، لتحتل ليبيا المركز الثاني بـ0.61 دولار ثم الأردن بـ 0.63 دولار والصومال بـ 0.63 دولار.

وأوضح التقرير أن أغلى الدول العربية بخدمة الإنترنت هي اليمن بـ 16.58 دولار أمريكي ، وأوضح التقرير أن العراق احتل المركز الخامس وبلغ سعر الغيغابايت الواحد فيه 0.68 دولار وجاء المغرب في المركز السادس بسعر 0.69 دولار للغيغابايت الواحد، وتلته الكويت (0.71 دولار) ثم السودان (0.75 دولار) وتلته مصر (0.93 دولار)، كما تبعتها في المركز العاشر البحرين (1.17 دولار) وبعدها تونس التي سجل فيها سعر الغيغابايت الواحد 1.21 دولار.

أما السعودية فجاءت في المركز 12، وسعر الغيغابايت الواحد فيها 1.52 دولار وتلتها فلسطين (2.05 دولار) وبعدها سلطنة عمان (2.92 دولار) ولبنان في المركز 15- بسعر 3 دولارات للغيغابايت الواحد وبعده جاءت الإمارات العربية المتحدة التي تبيع الغيغابايت الواحد بـ 4.29 دولار وتبعتها قطر بـ6.87 دولار، وفي المركز 18 جاءت سوريا التي يباع فيها سعر الغيغابايت الواحد بـ 8.57 دولار واليمن اغلى الدول العربية بـ 16.58 دولار أمريكي .