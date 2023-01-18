وفد من الجهاد الإسلامي يزور عوائل الأسرى في جنين وطولكرم

تواصل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة المحتلة، حملة الوفاء لعوائل الشهداء والأسرى والمعتقلين، وزيارة ذويهم دعماً لصمودهم وتكريماً لتضحياتهم على طريق حرية وكرامة شعبنا.

وزار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، عائلة الأسيرين المجاهدين: عزام وبسام نبيل ذياب من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة كفر راعي قضاء جنين.

وأشاد الأسير المحرر لؤي الأشقر في كلمة له بعائلة ذياب الكريمة، مؤكداً أن هذه الجهود المبذولة تأتي في سياق الوقوف إلى جانب الأسرى وعوائلهم.

والأسير عزام ذياب (46 عاماً)، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 18-8-2001م، وحكم عليه بالسجن المؤبد، أما شقيقه الأسير بسام، فقد اعتقل بتاريخ 7-8-2022م، وكان قد أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال.

وزار الوفد عائلة الأسير المجاهد مراد فشافشة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، وكان قد أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، كما خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري بتاريخ 13 مايو عام 2020م، وتعرَّض للاعتقال في 9 سبتمبر 2019م.

كما زار وفد الحركة عائلة الأسير الشيخ نظير نصار (54 عاماً) فهو من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في بلدة علار بطولكرم، وكان قد اعتقل في شهر إبريل من العام الماضي، وتم تحويله للاعتقال الإداري، علماً بأنه أمضى أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال.

وقال القيادي المحرر ماهر الأخرس إنه بمثل هؤلاء القادة والمجاهدين ننتصر، فهم الذين يضحون بأعمارهم وأجسادهم في سجون الاحتلال رفعة للقضية الفلسطينية، ودفاعاً عن الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال.

من جانبها رحبت عوائل الأسرى، المجاهدين عزام وبسام ذياب، والمجاهد: مراد فشافشة، والشيخ: نضير نصار، بهذه الزيارة الكريمة من وفد الحركة الذي جاء مسانداً لها ومؤكداً وقوفه الكامل إلى جانبها حتى الحرية لكل الأسرى.