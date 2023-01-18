أسلحة أمريكية مخزنة في "إسرائيل" في طريقها لأوكرانيا ..وهذا ما تعهد به البنتاغون ؟

كشف مسؤولون أمريكيون أن البنتاغون يستغل مخزونا هائلا من الذخيرة الأمريكية في "إسرائيل" للمساعدة في تلبية حاجة أوكرانيا .

وبينت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة مع إسرائيل حول توريد ذخيرة مدفعية من عيار 155 مم إلى أوكرانيا من مستودعات أمريكية في "إسرائيل" .

الصفقة تتضمن نقل 300 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، وتم شحن نصفها بالفعل إلى أوروبا ومن المتوقع تسليمها إلى أوكرانيا عبر بولندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة عارضت في البداية، شحن هذه الذخيرة من المستودعات الأمريكية، بما في ذلك لخشيتها من رد فعل سلبي محتمل من جانب روسيا ، إلا أن تعهد البنتاغون بتجديد المخزونات في المستودعات في إسرائيل، وكذلك تنظيم إمداد فوري بهذه الذخيرة في حال الضرورة الملحة.