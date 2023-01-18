بالأسماء: حملة دهم واعتقالات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء 18/1/2023، اعتقالات في الضفة المحتلة، والقدس.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمود رزق عيسى المسالمة (25 عاما) ولؤي سمير عيسى ابو غليس، وخضر علي عيسى المسالمة ونجله زكريا، واقتادتهم بعد ان عاثت بمحتويات منازلهم خرابا، الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عصام مرار وقصي مرار بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.