مهجة القدس: الأسير المجاهد أحمد بسيسي يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أحمد إبراهيم أحمد بسيسي (43 عامًا) من بلدة رامين بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 18/01/2004م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (25) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والتخطيط لعملية نتانيا الاستشهادية التي نفذها الاستشهادي المجاهد رامي غانم من بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد أحمد بسيسي ولد بتاريخ 01/08/1979م، وهو متزوج، ولديه ابن واحد، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي، وهو شقيق الأسير القائد زيد بسيسي أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني.