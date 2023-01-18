بالفيديو 3 إصابات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام مستوطنين لقبر يوسف بنابلس

أصيب فجر اليوم الأربعاء 3 مواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لصد اقتحامات المستوطنين الذين اقتحموا محيط قبر يوسف بنابلس.

عشرات المستوطنين، اقتحموا فجراً قبر يوسف بالمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ، بالرغم من محاولات المقاومين منع الاقتحام ، وسط اشتباكات عنيفة .

وبينت مصادر محلية، بأن عدداً من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة وانتشرت في محيط قبر يوسف تمهيداً لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وأضاف أن دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة عبر شارع القدس وانتشرت في منطقة الضاحية المطلة على قبر يوسف، كما اقتحمت المنطقة قوة راجلة من منطقة جبل الطور.

واندلعت مواجهات عنيفة في شارع عمان ومنطقة الضاحية تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتقلت قوات الاحتلال فتى بعد الاعتداء عليه ومحاولة دهسه بجيب عسكري.

مصادر عبرية بينت أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة خلال اقتحامها المنطقة الشرقية لنابلس.