بكم النهارده سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 18 يناير 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في مصر الاربعاء 18 يناير 2023 في السوق السوداء وعند المصرفين ، وكالعادة يضع فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة التفاصيل الكاملة حول أسعار الدولار في مصر اليوم حيث شهدت العملة الوطنية في الأيام الماضية انهيارا تأثرت به جميع مرافق الدولة واحدث ارباكا كبيرا عند التجار في البلاد ، ونذكر الجميع أن الفريق أرفق في طيات هذه السطور أيضا أسعار الذهب عيار 21 و18 للبيع والشراء .

وقبل أن نبدأ في ذكر الشرح الوافي حول سعر الدولار اليوم في مصر نشير إلى أننا وفي مقالات عدة نقوم في نشرها عبر موقعنا الالكتروني نضع معظم المواضيع الرائجة على المنصات الرقمية المتنوعة والتي يبحث عنها الجمهور العربي عبر جوجل ، وعن باقي التفاصيل وهو التالي :

سعر الدولار اليوم في مصر الاربعاء 18 يناير 2023

ونبدأ أولا معكم في شرح تلك الأسعار ، حيث وصل عند مستوى 29.56 جنيه للشراء، و29.66 جنيه للبيع للدولار الواحد، خلال مستهل التعاملات في البنك المركزي المصري .

وعند مستوى 29.52 جنيه للشراء، و29.57 جنيه للبيع ، وصل سعر الدولار الواحد في البنك الأهلي المصري ، كما انه سجل عند مستوى 29.52 جنيه للشراء، و29.57 جنيه للبيع خلال تعاملات بنك مصر .

كما وسجل الدولار نحو 29.57 جنيه للشراء، و29.67 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، أما في السوق السوداء فقد جاء.

سعر الدولار اليوم بمصر بالسوق السواء

وعند الثلاثين جنيها ، فقد جاء سعر الدولار بالسوق السوداء ، وكان قد سجل الأسبوع الماضي 38 جنيها ، وعن الصرافة فقد جاء.

سعر الدولار اليوم بمصر عند الصرافة

وضمن المقالة فقد وضعنا لكم سعر الدولار اليوم بمصر عند شركات الصرافة عند مستوى 29.83 جنيه للشراء، و29.85 جنيه للبيع للدولار الواحد .

وفي الختام عن سعر الدولار اليوم بمصر ، حيث سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم نحو 29.50 جنيه للشراء، و29.55 جنيه للبيع ، أما في سعر الذهب فسجل الآتي.

سعر الذهب اليوم بمصر عيار 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 388,571 شراء 388,000

عيار 22 بيع 356,190 شراء 355,667

عيار 21 بيع 340,000 شراء 339,500

عيار 18 بيع 291,429 شراء 291,000

عيار 14 بيع 226,667 شراء 226,333

عيار 12 بيع 194,286 شراء 194,000

الاونصة بيع 12,084,571 شراء 12,066,800

الجنيه الذهب بيع 2,720,000 شراء 2,716,000

الكيلو بيع 388,571,429 شراء 388,000,000

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها سعر الدولار اليوم في مصر الاربعاء 18 يناير 2023 في السوق السوداء وعند المصرفين نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .