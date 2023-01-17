سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 18-1-2023 بالسوق السوداء والمصرفية

سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 18-1-2023 بالسوق السوداء وعند المصرفية ، ويضع فريق فلسطين اليوم الاخباري بين ايديكم التفاصيل الكاملة التي نتحدث من خلالها عن سعر صرف الدولار في لبنان وذلك تلبيا لنداء الجمهور الكبير من اللبنانيين الباحثين عنها على جوجل الشهير ونطلب من حضراتكم في هذه المقالة التي نجددها مع كل صباح في قراءة كافة السطور التي تحمل لكم المعلومات التي تشرح السعر خلال تعاملات اليوم ، وقبل ان نبدأ نشير لكم إلى أننا ارفقنا في الخانة الأخيرة سعر الذهب جميع العيارات .

سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء

وفي هذه الفقرة نود أن نشير لكم إلى أن سعر الدولار قد جاء عند مستوى 48.000 ليرة للشراء، و 47.700 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي ، في السوق السوداء ، أما عن السعر في المصارف يترتب المتابعة.

سعر الدولار في لبنان اليوم بالمصرف

ولقد وصل سعر الدولار في لبنان عند مستوى 8000 ليرة للدولار في مصرف لبنان المركزي ، كما وأنه جاء في منصة الصيرفة عند 38.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد .

سعر الدولار في لبنان اليوم

سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 93,473 ليرة $61.41

سعر الذهب عيار 22 85,685 ليرة $56.30

اسعار الذهب عيار 21 81,791 ليرة $53.74

اسعار الذهب عيار 18 70,106 ليرة $46.06

سعر الذهب عيار 14 54,526 ليرة $35.83

سعر الذهب عيار 12 46,737 ليرة $30.71

اسعار أوقية الذهب 2,907,021 ليرة $1,910

اسعار جنيه الذهب 654,329 ليرة $429.91

اسعار كيلو الذهب 93,473,339 ليرة $61,415



كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 يناير 93,203 81,555 69,903 54,369 46,602

15 يناير 93,110 81,473 69,834 54,315 46,555

14 يناير 93,110 81,473 69,834 54,315 46,555

13 يناير 93,847 82,118 70,386 54,744 46,923

12 يناير 92,986 81,365 69,741 54,242 46,493

11 يناير 91,946 80,455 68,961 53,636 45,973

10 يناير 92,022 80,521 69,017 53,680 46,011

9 يناير 91,579 80,133 68,685 53,421 45,789

8 يناير 90,976 79,606 68,233 53,069 45,488

7 يناير 90,976 79,606 68,233 53,069 45,488

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها حول سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 18-1-2023 بالسوق السوداء وعند المصرفية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .