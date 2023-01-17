الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على منع سفيرها من دخول الأقصى

استدعت المملكة الأردنية، اليوم الثلاثاء 17/1/2023، سفير "إسرائيل" لديه للاحتجاج على منع سفير المملكة من دخول المسجد الاقصى في القدس المحتلة الثلاثاء، بحسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية الاردنية.

وقال الناطق باسم الوزارة سنان المجالي في البيان انه تم استدعاء السفير الإسرائيلي الى مقر وزارة الخارجية الاردنية في عمان، وابلاغه "رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته".

واضاف ان الرسالة تضمنت ادانة الاردن "لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".

وتابع المجالي في البيان ان الرسالة اعادت كذلك التذكير بان إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية هي "الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد.. وتنظيم الدخول إليه".

وقال انها اكدت وجوب امتثال إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الاماكن المقدسة فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت غسان المجالي سفير الأردن لدى تل أبيب من دخول المسجد الأقصى صباح الثلاثاء، في ممارسة غير مسبوقة.

وطلبت سلطات الاحتلال من المجالي مغادرة باحات المسجد قرب باب الأسباط، مشترطة حصوله على إذن مسبق للقيام بزيارة المسجد بالرغم أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تحت الوصاية الهاشمية.