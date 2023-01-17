قناة كان العبرية: حماس تٌخطط لاختطاف جنود "إسرائيليين" على حدود قطاع غزة

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 17/1/2023، عن مخطط لحركة حماس لاختطاف جنود على حدود قطاع غزة من أجل تنفيذ صفقة تبادل أسرى.

وأفادت قناة كان العبرية، أن القيادين في حركة حماس اسماعيل هنية وصالح العاروري أصدرا إيعازاً بتجهيز خطة لاختطاف جنود "إسرائيليين" بشكل مفاجئ عند الحدود مع غزة، من أجل دفع صفقة تبادل أسرى.

وكانت "وحدة الظل" في كتائب الشهيد عز الدين القسام ،الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كشفت الإثنين، رسالة مصوّرة للجندي (الإسرائيلي) المعتقل لديها "أبرا منغستو".

وأكدت كتائب القسام -في بداية الفيديو المعروض- أن هذه الرسالة تؤكد فشل رئيس الأركان المغادر كوخافي ومؤسسته، وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدّعاة وموهومة.

وقالت الكتائب في تعليقها: "على خلفه هيلفي أن يعدّ نفسه لحمل أعباء الفشل وتوابعه".

ووجه منغستو رسالة مقتضبة يقول فيها: " إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين (دولة وشعب إسرائيل) من مصيرنا؟".

و هيلفي رئيس الأركان الـ 23 لجيش الاحتلال، وسيباشر مهام عمله بشكل رسمي اعتبارا من اليوم بعد يوم من انتهاء ولاية كوخافي.

و"منغستو" واحد من أصل 4 أسرى (إسرائيليين) تحتفظ بهم كتائب القسام منذ سنوات، هم: جنديان أسرتهما خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، وجنديان آخران أسرتهما في ظروف مجهولة.