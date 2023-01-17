هل سيتم اعدام الشيخ عوض القرني في السعودية ؟

هل سيتم اعدام الشيخ عوض القرني المسجون في سجون الامن السعودي منذ سنوات عدة وسبب الاعتقال ، وعلى منصة تويتر وباقي المنصات الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن الشيخ السعودي الغائب عن المنابر الإسلامية عوض القرني وبالتزامن مع ذلك يجري الالاف من المواطنين داخل المملكة وخارجها عن الوصول إلى هذه الإجابات وهو ما ستجدونه في ثنايا هذه السطور وبالإضافة إلى ذلك قمنا في نقل بعض من التغريدات للنشطاء والمتضامنين مع هذا الشيخ ، ونطلب من حضراتكم بعد هذه المقدمة من المواصلة في القراءة حتى النهاية .

ما هو الوضع الصحي للشيخ عوض القرني

ويقبع الشيخ عوض القرني الذي يبلغ من العمر 65 عاما داخل الغرف الانفرادية عند أجهزة امن الدولة منذ اعتقاله عام 2017 على خلفيات وأسباب سنتعرف عليها سويا في الفقرات التالية ، وهو يعاني من أوضاع صحية وصلت الأمور في ان تدهور إلى حد أنه نقص من وزنه ما يقارب 26 كيلو غرام، إلا أن السلطات تمتنع في الإفصاح عن حالته الصحية لعائلته .

سبب اعتقال الشيخ عوض القرني

وكانت السلطات السعودية قد اقرت قبل ستة سنوات بالتحديد في أيلول 2017 ، سجن الشيخ عوض القرني لارتكابه جرائم إلكترونية أشاد فيها بالإخوان المسلمين وفقا لزعمها فإن الشيخ قام بنشر اخبار اعتبرتها معادية للمملكة على حسابته الرقمية المتوفرة على واتساب وتويتر ، وصورته على أنه داعية خطير .

يا الله ، أبي الذي طالما أغلق باب المساومات على دينه ووطنه.. أحرسه بعينك التي لا تنام وأعطه حريته .#انقذوا_عوض_القرني pic.twitter.com/4BHdw5E3HG — ناصر بن عوض القرني (@NasserAwadQ) January 17, 2023

هل سيعدم الشيخ عوض القرني

ويوم الاحد الماضي ، تم الإقرار من المحكمة السعودية بالإعدام على عوض القرني ، وهنا نود ان نشير إلى أن نجله ناصر يعيش في بريطانيا بعد أن فر من المملكة العام الماضي .

ونشر ناصر عبر حسابه على تويتر صورة تجمعه مع والده وعلق عليها : "يا الله ، أبي الذي طالما أغلق باب المساومات على دينه ووطنه.. أحرسه بعينك التي لا تنام وأعطه حريته ".

منذ اعتقاله في سبتمبر 2017 قاسى كثيراً في العزل الانفرادي، وتعرض لإهمال صحي متعمد حتى نُقل مرتين إلى المستشفى!

علاوة على ذلك، عُرض على مُحاكمات سرية وطالبت النيابة العامة بـ "قتله تعزيراً".

إنه د. #عوض_القرني وهذا إيجاز لما جرى معه منذ الاعتقال.#أنقذوا_عوض_القرني pic.twitter.com/KBxmjW7FRX — معتقلي الرأي (@m3takl) January 17, 2023

هاشتاق انقذوا عوض القرني

عبيدة علق على هاشتاق انقذوا عوض القرني : "بغض النظر عن هذه المفردات "اللي من كيس سموه" لكن هذا البزر يرى أن كل صوت أو انتقاد أو معارضة له ولو جزئيا سواء في الداخل أو الخارج يُعد تطرفاً ويجب إقصاء و قــتــل صاحبه ، كما فعل بسليمان الدويش وخاشقجي والحامد والشيحي وغيرهم".

أحلام علقت عبر حسابها على تويتر : تكذبون الكذبة فتصدقونها وتقولون ارهابي ، الارهابي هو من يسجن ويعتقل لمجرد خوفه من مجرد رأي امتلأت سجونكم بالمصلحين ولا خير في امه تسجن وتقتل علمائها ، تتركون علماء الهوي والسلطان، تريدون فقط ما يتبع هواكم (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن) ".

من هو عوض القرني ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها الفريق على شرح استفسار ، وضعنا لكم معلومات عامة عن الشيخ واسمه كاملا عوض بن محمد القرني وهو من مواليد عام 1957 في محافظة بالقرن منطقة عسير بالسعودية .

القرني قد حصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تخصص الفقه وأصول الفقه وعمل أستاذا بـجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع أبها جامعة الملك خالد ، وفي الآونة الأخيرة لمع اسمه بعض ان وجه انتقادات للمملكة لا سيما على خلفية الرأي والتعبير .