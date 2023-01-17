كهربا يقود الأهلي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر 2022 بعد فوزه على سموحة

تمكن فريق الأهلي في التأهل لنهائي كأس مصر عن الموسم الماضي 2021-2022، بفوزه السهل على سموحة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء 17/1/2023.

وجمعت المباراة الفريقين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر 2022، وحسمها الأهلي خلال أول 36 دقيقة.

وكان اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" هو العنوان الأبرز في المباراة، كونه كان رجلها الأول، ولعب دور البطولة في فوز الأهلي وتأهله.

وهذه أول مباراة يشارك فيها كهربا، منذ انتهاء إيقافه لفترة 6 أشهر بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية أزمة مغادرته لناديه الأسبق الزمالك دون أذنه لصفوف ديبورتيفو آفيس البرتغالي في يونيو/ حزيران 2019.

وصنع كهربا الهدف الأول للأهلي الذي سجله أحمد عبدالقادر بالدقيقة السابعة، وقام بنفس الأمر في الهدف الثاني بواسطة حمدي فتحي في الدقيقة 11.

كما سجل كهربا في الدقيقة 36، هدف الأهلي الثالث في المباراة، وهو الأول له بالقميص الأحمر منذ 451 يوما، وتحديدا منذ هدفه ضد جيندارميري بطل النيجر في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 6-1 في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022.

وفيما يخص سموحة، فقد اكتفى الفريق السكندري بتسجيل هدف يتيم، عن طريق حسام حسن المعار من الأهلي، وذلك عبر ركلة جزاء بالدقيقة 91.

وبذلك، تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر 2022، حيث ينتظر أن يواجه بيراميدز، والذي وصل بدوره لهذه المرحلة عقب تخطيه الزمالك في نصف النهائي بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء 1-1.وكان يفترض أن تقام المباراة النهائية يوم 3 فبراير/ شباط المقبل، لكن نظرا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 من نفس الشهر، فإنه سيتم تأجيل اللقاء إلى موعد يحدد في وقت لاحق.