بالفيديو الاحتلال يستدعي عائلة الأسير ماهر يونس ويحذرهم من إقامة الاحتفالات

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 17/1/2023، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" استدعت عائلة الأسير ماهر يونس لتحذيرهم من إقامة الاحتفالات بتحرره.

وقالت قناة كان العبرية، أن سلطات الاحتلال استدعت أفراد عائلة الأسير ماهر يونس وإبلاغهم بعدم السماح بأي احتفالات بخروجه وبعدم نصب خيمة للزوار.

ووفقاً لنادي الأسير، فالاحتلال ينفذ تهديدات وضغوط على الأسير ماهر يونس، وعائلته قبيل الإفراج عنه، تمثلت بنقل الأسير ماهر يونس مؤخرا للتحقيق بهدف استجاوبه قبل الإفراج عنه، وكان آخرها اليوم، كما نفّذ الاحتلال اقتحامات وتفتيشات متكررة لمنزل عائلته في الأراضي المحتلة عام 1948.

كما تحاول سلطات الاحتلال محاربة أي مظاهر لاستقباله، وكذلك استهداف المكانة التي يحظى بها الأسير الفلسطيني.