أسرى حماس يدعون المقاومة لاستمرار الضغط على الصهاينة

جددت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء 17/1/2023، نداءها للمقاومة وقيادتها بالاستمرار في الضغط على الصهاينة والإصرار على تحقيق حريتهم واجتراح الوسائل والأدوات لتوفير أسباب الحرية لهمجميعا، خاصةً بعد مضي ثماني سنوات في الحديث عن هذا الملف.

وحيا أسرى حماس في بيان صحفي، تعقيباً على عرض المقاومة لتسجيل الفيديو للأسير "أبرا مانجستو"؛ المقاومة ومجاهديها على الجهود المباركة المبذولة في سبيل حريتهم المسلوبة ووقف نزف أعمارهم المستمر.

وقال الأسرى:"نقف عاجزين فوق عجزنا عن شكر مجاهدي وحدة الظل القسامية ومن خلفهم من المقاومون بصمت في صراع الأدمغة الدائر طوال سنين، فجزاكم الله خيرًا.، ونشد على أيدي إخواننا قادة المقاومة وأسودها، وندعو الله أن يُجري على أيديهم التحرير وكسر قيودٍ أثقلت منَّا المعاصم.