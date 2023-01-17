لأول مرة منذ 60 عامًا.. انخفاض عدد سكان الصين

أفادت وسائل اعلام دولية، اليوم الثلاثاء، بانخفاض عدد سكان الصين مع تراجع قياسي في عدد الولادات، بمعدل 6.77 ولادة لكل ألف شخص، وذلك لأول مرة منذ 60 عامًا.

وذكرت أن عدد السكان في الصين بلغ العام الماضي 1.4118 مليار نسمة، في انخفاض بمقدار 850 ألفاً من عام 2021، مشيرة إلى أن عدد الولادات تراجع في الصين منذ سنوات، مما دفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من السياسات لإبطاء هذا الاتجاه.

وقالت إنه بعد سبع سنوات من إلغاء سياسة الطفل الواحد، دخلت البلاد ما وصفه أحد المسؤولين بـ "حقبة النمو السكاني السلبي".

وأضافت أن معدّل المواليد في عام 2022 انخفض أيضاً من 7.52 في عام 2021، بحسب المكتب الوطني الصيني للإحصاء، الذي أصدر الأرقام يوم الثلاثاء الماضي.