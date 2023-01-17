الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد حمدي أبو دية من الخليل

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين: حمدي شاكر أبو دية (40 عاماً)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال المجرم في بلدة حلحول شمال الخليل.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن استمرار سياسة الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا بضوء أخضر من حكومة الاحتلال الفاشية، وارتقاء الشهداء يومياً، لن يرهب شعبنا الذي لا يتراجع عن حقه في مقاومة العدو لاسترداد حقوقه المسلوبة وتحرير أرضه ومقدساته.

كما قدمت الجهاد الإسلامي، التعازي لعائلة الشهيد الكريمة وأهالي خليل الرحمن، مؤكدة أن دم الشهداء الذي يرسم خارطة الجرح والثأر، سيزيد من لهيب الغضب في وجه الاحتلال الفاشي.

ودعت الحركة كل مقاومي شعبنا لاستمرار المواجهة في كل الساحات حتى الحرية.