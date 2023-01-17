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فيديو جديد يوثق لحظة إطلاق النار على شاب قرب حلحول
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:34 ص
17 يناير 2023
فيديو جديد يوثق لحظة إطلاق النار على شاب قرب حلحول
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