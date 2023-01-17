خلال تعزية شهداء جبع.. سرايا القدس تؤكد استمرار نهج الشهداء

نظَّمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – مجموعات جبع، مسيراً عسكرياً وتأبيناً لشهداء جبع المجاهدين: عز الدين حمامرة وأمجد خليلية، اللذين ارتقيا في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال.

وتخلل المسير العسكري لمقاتلي سرايا القدس رفع صور كوكبة من شهداء كتيبة جنين وجبع، وصور الأمين العام القائد زياد النخالة "أبو طارق"، ورايات حركة الجهاد الإسلامي، كما اصطف المقاتلون لإطلاق الرصاص تحية لأرواح الشهداء.

وقالت سرايا القدس في كلمة لها خلال تأبين وتعزية الشهداء:" إنَّ دماء الشهداء التي روت تراب فلسطين لن تذهب هدرًا ولن تثنيها عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو على امتداد الضفة الباسلة".

وأكدت السرايا أن ارتقاء الشهداء وتدفق الدماء سينجب المزيد من المجاهدين الأشد صلابة في مقارعة العدو، وستتحول دماؤهم الزكية إلى وقودٍ يصعد من اشتعال المقاومة في وجه الاحتلال وجنوده وقطعان مستوطنيه.

كما وجهت تحية الفخر والاعتزاز لأبناء شعبنا في بلدة جبع البطولة حاضنة المقاومين والعهد على طريق الشهداء الذين التحقوا بمن سبقهم حتى النصر أو الشهادة، مشيدة بأهالي الشهداء الذين قدموا أبناءهم على طريق القدس وفلسطين.

يشار إلى أن الشهدين المجاهدين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية من مجاهدي كتيبة جبع في سرايا القدس، ارتقيا خلال عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال في بلدة جبع بتاريخ 12 يناير الجاري.