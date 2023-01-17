نقابة المحامين تُعلن استمرار الفعاليات الاحتجاجية وإعادة تفعيل السندات أبرز المطالب  

أعلن نقيب المحامين سهيل عاشور استمرار فعاليات النقابة الاحتجاجية والتصعيدية خلال الأسابيع القادمة مع عدم إغلاق أي باب للحوار، حتى تحقيق مطالب النقابة وعلى رأسها إعادة تفعيل نظام السندات.

وقال النقيب خلال مؤتمر صحفي في مقر النقابة في البيرة ان ايقاف السندات إيقافه جاء لعقاب النقابة والمحامين على فعالياتهم الاحتجاجية المتواصلة ، وخاصة ان النقابة استطاعت بعد نضال نقابي في شهر يوليو تموز الماضي إلغاء مجموعة من القرارات بقانون أي الصادرة عن الرئيس عباس) والتي تمس حقوق المواطن الفلسطيني.

وأشار الى انه لم يرق لمن وصفهم بالبعض بما تم الاتفاق عليه، فتم عقاب النقابة بإلغاء نظام السندات المطبق منذ عام 2009، والتي تمثل قرابة 17 بالمئة من دخل مجموع المحامين، وتعتبر مصدر الريع الأساسي لصناديق النقابة مثل صندوق التأمين الصحي، ورواتب المحامين الأسرى، والعديد من الأمور الأخرى مؤكدا أن الهدف ضرب النقابة وصمودها

وتوقع عاشور أن يكون ضرب النقابة يهدف للتهيئة لمرحلة يراد فيها إسكات صوت النقابة.

وقال عاشور إن الحكومة تنصلت من الاتفاق مع وزير العدل حيث تم الاتفاق معه على إعادة نظام السندات، وكذلك على اجراء تعديلات على نظام رسوم المحاكم الذي تم رفعها والتي في عديد من نقاطها تمس المواطن العادي والمهمش وتحول دون الحق في التقاضي لأنها تمس الطلبات والاستدعاءات اليومية في القضاء، إلا أن الحكومة تنصلت من الاتفاق.