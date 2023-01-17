الاحتلال ينقل الأسير ماهر يونس بشكل مفاجئ من سجن النقب لجهة مجهولة

أعلن مكتب إعلام الأسرى اليوم الثلاثاء 17/1/2023 ان إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير ماهر يونس وبشكل مفاجئ من سجن النقب إلى جهة مجهولة قبل الإفراج عنه بـ 40 ساعة بعد قضاء 40 عاما في الأسر.

في حين أوضح نادي الأسير ان إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسير ماهر يونس، أنه سيتم نقله اليوم من سجن "النقب"، إلى التّحقيق، علمًا أنه تبقى على موعد الإفراج عنه يومين.

وبينت مصادر مهتمة بشؤون الاسرى ان الاحتلال يسعى للتنغيص على الأسير وكسر فرحة الأسرى والاحتفال بتحرره

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت أنها تستعد لمنع الاحتفال بالإفراج المرتقب للأسير ماهر يونس (65) بعد أن أمضى 40 عاما في سجون الاحتلال .

و حذرت شرطة الاحتلال في بيان أصدرته مساء أمس الاثنين ، مما أسمتها بـ مظاهر " الاحتفال".

و أمضى الأسير يونس حتى اليوم 40 عاما في السجون، و يستعد بعد عدة أيام لنيل حريته.

ولد الأسير ماهر يونس في الـ6 من كانون الثاني/ يناير 1958، وهو من قرية عارة في أراضي العام 1948، ومن عائلة مكونة من خمس أخوات، وأخ، واعتقلته قوات الاحتلال في الـ18 كانون الثاني/ يناير 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا بـ40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده وذلك عام 2008.