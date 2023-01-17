التنمية الاجتماعية تعلن عن صرف الدفعة الخامسة لـ 4350 طفلا من غزة غدا

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 17/1/2023 ، عن صرف الدفعة الخامسة والأخيرة من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة، غدا الأربعاء لـ 4350طفلا، ينتمون لـ 1068 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة، ضمن قاعدة بيانات الوزارة، والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021، حيث بلغت قيمة الدفعة مليون و200 ألف شيقل.

وبين وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن هذه الدفعات بالتعاون مع "اليونيسف" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، موضحاً انه بإمكان الأسر المستفيدة استلام المساعدة النقدية من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) غدا.

وطالب مجدلاني أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم.