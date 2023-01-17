عدد سكان الصين ينخفض لأول مرة منذ سنوات ..فمن هي الدولة الأكبر في عدد سكانها؟

انخفض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ 1961، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنيها، وأن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في 2023.

وبين مركز الإحصاء ان عدد معدل المواليد في العام الماضي بلغ 6.77 مواليد لكل ألف شخص، مسجلاً انخفاضا من معدل مواليد عند 7.52 مواليد في 2021 ، في حين بلغ عدد السكان 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 2022 مقارنة مع 1.41260 مليار قبل عام .

ويشار الى ان الانخفاض يأتي بعد يرجع بعد فرض سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015.