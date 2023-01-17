هآرتس: ولاية هاليفي قد تبتلعها الانقسامات الداخلية والأحداث بالضفة

حدّد المراسل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية عاموس هرئيل، الليلة الماضية، التهديدات التي ترافق ولاية رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد هرتسي هاليفي.

جاء ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة داخل الكيان نفسه، وعلى الساحتين الفلسطينية والإقليمية؛ ما سيؤثر على ولاية رئيس أركان الجيش الجديد "هاليفي".

وقال المراسل "هرئيل" نقلاً عن ضباط في هيئة الأركان قولهم:" إن ولاية هاليفي قد تبتلعها الأحداث على الجبهة الفلسطينية".

وبحسب الصحيفة العبرية، فهناك خطر من أن يمتد الصراع السياسي العاصف إلى الجيش "الإسرائيلي" ويؤدي إلى تآكله من الداخل".

وأشار المراسل الى حديث ضباط آخرين عن انتهاء ما أسماه بـ"العصر الذهبي الأمني" للكيان بسبب ضعف التماسك الداخلي وتزايد التهديد الإيراني.

جدير ذكره أنه بالأمس تولى رسمياً رئيس أركان جيش الكيان الجديد الجنرال هرتسي هاليفي خلفاً لسابقة الجنرال أفيف كوخافي.