الأسير نضال البرعي يدخل عامه الـ (28) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد نضال محمد مصطفى البرعي (53 عامًا) من جباليا شمال قطاع غزة أنهى سبعة وعشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 17/01/1996م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن ثلاثون عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري؛ والمشاركة في عمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير ذكره أن الأسير المجاهد نضال البرعي ولد بتاريخ 23/02/1970م؛ وهو متزوج، وأب لثلاثة أبناء، وهو أحد "جنرالات الصبر" وممن مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد بشكل متواصل في سجون الاحتلال، ويقبع حاليًا في سجن نفحة "الصحراوي".