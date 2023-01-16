طقس فلسطين: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:06 م
16 يناير 2023
طقس فلسطين.
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو غداً الثلاثاء غائما جزئيا الى صاف وبارداً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما بعد غدٍ الأربعاء فيكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و يكون الجو الخميس صافياً وجافا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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