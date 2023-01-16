رابط مشاهدة برنامج ياسر العظمة الحلقة الأولى بعنوان عشرة عمر 2023

مشاهدة برنامج ياسر العظمة الحلقة الأولى بعنوان عشرة عمر 2023 ، ويبحث الالاف من الأشخاص في العديد من الدول العربية في هذا التوقيت عن رابط مشاهدة برنامج الفنان السوري ياسر العظمة التي صدرت الأسبوع الجاري عبر محرك جوجل الشهير على الانترنت ولقد قام فريق فلسطين اليوم الاخبارية ونطلب من حضراتكم بعد الان المتابعة الكاملة حتى النهاية من أجل التعرف على كامل التفاصيل كاملة ، وقبل ان نبدأ في شرحها نشير لكم إلى أننا نشرنا هذه المقالة عبر حسابتنا الرقمية على السوشيال ميديا وسط تفاعل عال من قبل المتابعين ونطلب من في المواصلة في القراءة .

مشاهدة برنامج ياسر العظمة الحلقة الأولى 2023

وفي الساعات الأخيرة من هذا اليوم تصدر اسم الفنان ياسر العظمة على قائمة التريند على جوجل بعمليات بحيث تخطت العشرة آلاف عملية حتى كتابة هذه المقالة التي عدها الفريق ، ويريد منها الباحثين مشاهدة الحلقة التي قام الفنان في نشرها عبر حسابه على الفيسبوك.

مشاهدة برنامج ياسر العظمة كاملة

عاصم حواط علق : "نجم كبير و قدير و أيقونة الصدق و الوفاء و المحبة وأنا شخصياً أتشرف أنني خريج مدرسة و جامعة و أكاديمية (ياسر العظمة) بكل فخر و اعتزاز".

علي بوشناق علق: " مسلسل أثّر فينا وكان فعلًا مرايا لحياتنا ومشاكلنا .. عيني دمعت وأنا عم بحضر هذه الحلقة لفتة لطيفة من حضرتك ذكرتنا بأيام العز وبفنانين كان إلهم نصيب كبير بذكرياتنا كل الحب الك استاذنا ".

كمال تركي علق : " اجمل فكر قدمه هذا الفنان تحيه كبيرة لك من ليبيا يا مبدع اذكر وحدة من الحلقات قبل عشرين سنه حلقه كانت تحتوي علي دخول الانترنيت وكيف سيصل الناس الي ان يقدمون التعازي عبر الإنترنت هذا ما وصلنا له اليوم والله فعلا كان فيه ناس تضحك علي الحلقة ويعتبر هذا مستحيل ولكن هذا أصبح واقع ..تحيه كبيرة لهذا الفنان الكبير الذي يحمل فكر كبير ".

من هو ياسر العظمة ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة برنامج ياسر العظمة الحلقة الأولى بعنوان عشرة عمر 2023 وضعنا لكم معلومات عامة عن هذه الفنان وهو من مواليد 16 مايو 1942 في دمشق وهو ممثل وكاتب ومؤلف ومنتج سوري.

ونواصل معكم تقديم المعلومات بشان هذا الموضوع ، حيث تزوج من صباح خطاب (شقيقة الفنانة فاديا خطاب) بعد أن قابلها في مسرحية غربة ولقد أنجب منها ولدين وهما أنور ويزن، وهو حاصل على الجنسية الاماراتية .