أول تعليق من عائلة الأسير "منغستو" في غزة على فيديو القسام

علقت عائلة الأسير في غزة "منغستو"، على الرسالة المصورة التي نشرتها كتائب القسام، اليوم الاثنين.

وحسب ما أورده الاعلام العبري، قالت العائلة: "إن صح الفيديو الذي نعيد مشاهدته عدة مرات للتأكد منه، هذا دليل جديد أنه على فيد الحياة".

واَضاف عائلة منغستو: "الدولة بحاجة للتحرك لإعادته للمنزل، يبدو أنه بصحة جيدة ويتلقى العلاج ولا يوجد سبب لبقائه هناك أكثر، ومن الرائع رؤيته هذه هي المرة الأولى التي نراه فيها".

وكانت كتائب القسام عرضت، مساء اليوم الاثنين، رسالة مصورة للجندي الأسير في غزة "أفراها منغستو".

وقال الجندي منغستو في الرسالة المصورة: "أنا الأسير أفراها منغستو إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وتساءل منغستو: "أين دولة وشعب "إسرائيل" من مصيرنا".

وأكدت القسام في الرسالة المصوّرة، فشل رئيس الأركان المغادر "كوخافي" ومؤسسته، وكذبه على شعبه وحكومته بانجازات مدّعاة وموهومة.

ووجّهت القسام رسالة لرئيس الأركان: "على رئيس الأركان الصهيوني الجديد أن يعدّ نفسه لحمل أعباء وتوابع فشل سلَفه".