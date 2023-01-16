ضبط ترددات قنوات ناقلة للأفلام الأجنبية HD 2023 النايل سات

ترددات قنوات ناقلة للأفلام الأجنبية 2023 على القمر الصناعي النايل سات HD ، وضمن الجهود الرامية وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي نشرح فيها ترددات القنوات الناقلة للأفلام الاجنبية حيث تعد هذه القنوات مصدر الهام لدى المتابعين الذين يحرصون على مدار الوقت في مشاهدتها على شاشات تلك الفضائيات وتبلغ اعدادها بالمئات وهي تبث من معظم دول العالم ، وقبل ان نكمل لكم باقي المعلومات في شرح التفاصيل نود ان نشير إلى أننا نشرنا في الأيام الأخيرة العشرات من المقالات التي وضعنا فيها اغلب الترددات سواء اكانت قنوات محلية او اجنبية.

ونواصل معكم في شرح المقالة التي حرصنا فيها على وضع ترددات قنوات ناقلة للأفلام الاجنبية 2023 بجودة HD حيث تقوم هذه القنوات على مدار الساعة وبشكل مجانٍ أي بدون تشفير في عرض الأفلام من الدراما المتنوعة بدون توقف وتحقق اعلى المشاهدات بسبب قوة جذبها للجمهور وعن الباقي فهو .

ترددات قنوات ناقلة للأفلام الأجنبية 2023 على النايل سات HD

وفي السطور التي تلي ذلك ، يمكن لكم الآن من الوصول إلى تردد القنوات الناقلة للأفلام الأجنبية بكل سهولة وكل ما عليكم بعد الآن هو المتابعة الحرفية لها ونبدأ أولا مع قناة .

أولا: تردد قناة شاروخان الهندي

القمر التردد التردد نايل سات 10872 10872

ثانيا: تردد قناة هوليود موفيز

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 12562. ⅚. 27500. V

ثالثا: تردد قناة إم بي سي ماكس MBC MAX

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11470 -11560 عامودي 27500 4/3 HD

رابعا: تردد أم بي سي أكشن

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطاء 11470 عمودي “V” 27500 5/6

خامسا: تردد قناة D movies

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 12521 27500 أفقي : 8/7 SD

سادسا: تردد قناة ktv

اسم القناة التردد الاستقطاب معامل الترميز معدل التصحيح الجودة KTV 1 11054 V 27500 2/3 HD

تردد قناة Imagine Movies

التردد معامل ترميز معامل تصحيح الخطأ 12360 – رأسي. 27500. 3/4.

ترددات قنوات الناقلة للأفلام الاجنبية 2023

أولا: وفي التردد الاول، تردد قناة imagine movies على النايل سات 12360، استقطاب رأسي.

ثانيا: وفي التردد الثاني، تردد قناة ltv على النايل سات 10727، استقطاب أفقي.

ثالثا: وفي التردد الثالث، تردد قناة إيران الأجنبية على النايل سات 11641، استقطاب أفقي.

رابعا: وفي التردد الرابع، تردد قناة طلقة هندي على النايل سات 11603، استقطاب أفقي.

خامسا: وفي التردد الخامس، تردد قناة فاميلي هندي على النايل سات 12562، استقطاب رأسي.

سادسا: وفي التردد السادس، تردد قناة تايم موڤيز 11137، استقطاب أفقي.

سابعا: وفي التردد السابع، تردد قناة kana على النايل سات هو 12226، استقطاب أفقي.

ثامنا: وفي التردد الثامن، تردد قناة شارو خان هندي على النايل سات 10873، استقطاب رأسي.

تاسعا: وفي التردد التاسع، تردد قناة scare على النايل سات 10873، استقطاب عمودي

عاشرا: وفي التردد العاشر، تردد قناة هوليود موفيز على النايل سات 12562، استقطاب رأسي.

الحادية عشرة: وفي التردد الحادي عشر، تردد قناة Dtv الجزائرية على النايل سات 12604، استقطاب أفقي.

الثانية عشرة: وفي التردد الثاني عشر، تردد قناة سبايدر أكشن على النايل سات 12604، استقطاب أفقي.

ضبط تردد القنوات ناقلة للأفلام الاجنبية

ولقد وضعنا لكم في اسفل المقالة خطوات ضبط تردد القنوات الناقلة للأفلام الاجنبية على النايل سات وهي على النحو التالي: أولًا وفي المرحلة الاولى يترتب عليكم الدخول على قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز الرسيفر الخاص بك من الريموت.

ثانيًا : وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة يترتب عليكم بعدها الضغط على قائمة الترددات أو كلمة .transponder list، كما أنه يمكن الضغط على زر إضافة تردد جديد.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة من عملية ضبط التردد ، قم بإدخال التردد الخاص بالقناة التي تريد تنزيلها والضغط على كلمة بحث ، وأخيرًا بعد تنزيل القناة تقوم بالضغط على حفظ النتائج.