"الجهاد الإسلامي" تنعي الشهيد الطفل عمر خمور من بيت لحم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شهيد فلسطين الطفل عمر لطفي خمور (14 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم.

وأكدت الجهاد في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن تصاعد جرائم القتل ضد أبناء شعبنا المدنيين بغطاء من حكومة الاحتلال وارتقاء الشهداء يومياً، لن يكسر إرادتهم في مواصلة طريقهم المعبّد بالدماء الطاهرة التي ستشد من عزم المقاتلين لضرب المحتل على امتداد ساحات المواجهة، وليعلم العدو أن هذه الجرائم سترتد عليه ناراً وجحيماً.

وقالت في بيانها: "نعزي عائلة الشهيد الكرام وأهلنا في بيت لحم الصامد، لنؤكد أن شعبنا الصابر المرابط وأمام هذه الجرائم الإرهابية من قتل بدم بارد، سيواصل طريقه دفاعاً عن أرضه ومقدساته".

وشددت الجهاد، على أن مجاهدينا الأبطال سيثأرون لهذه الدماء البريئة، ويواصلون معركتهم حتى الحرية والخلاص.