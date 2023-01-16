نصائح هامة للأطفال للوقاية من الإصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن سلسلة من النصائح لحماية الأطفال الأقل من 18 عاما من خطر الإصابة بفيروس كورونا والتى تضمنت:-

-الاهتمام بالتغذية وعلاج الأمراض والمشاكل الصحية.

-ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة.

-الالتزام بغسيل اليد وتعقيمها.

-الحرص على تلقى لقاح كورونا من سن 12 إلى 18 عاما.

- البعد عن الزحام.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.