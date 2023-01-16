مهجة القدس: الأسير المجاهد محمد عبد الله يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد محمد إياد محمد عبد الله (19 عامًا) من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 5 شهور و12 يومًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/08/2022م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وقيامه بأعمال مقاومة ضد الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمد عبد الله ولد بتاريخ 18/02/2004م، وهو أعزب؛ وأفرج عنه من سجن مجدو.

من جـهــتهـا تــتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسـيـر المحرر محمد عبد الله وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.